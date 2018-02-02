«Хотелось бы спеть дуэтом с Бейонсе»: победители «Голос.Дети» рассказали об участии в шоу и планах на будущее

2 февраля на Первом канале стартует пятый сезон шоу «Голос.Дети». В этом году проект претерпел небольшие изменения: вокальные данные участников на этот раз будут оценивать Пелагея, Валерий Меладзе и Баста, а соведущей Дмитрия Нагиева станет актриса Агата Муцениеце. В преддверии нового детского «Голоса» RT поговорил с победителями четырёх предыдущих сезонов — Алисой Кожикиной, Сабиной Мустаевой, Данилом Плужниковым и Елизаветой Качурак. Они поделились впечатлениями от конкурса, рассказали, как изменилась их жизнь после окончания шоу, и раскрыли свои творческие замыслы.

Алиса Кожикина, 14 лет

(первый сезон)

Алиса Кожикина

© Фото из личного архива семьи

— Я начала петь ещё в три года, профессионально — в шесть лет. Родители никогда не заставляли меня заниматься, мне это нравилось самой. Они меня лишь поддерживали, за что я им очень благодарна!

Я смотрела первый сезон взрослого «Голоса», и мне было интересно, каково это — петь, когда тебя не видят, повернутся ли к тебе. Когда я услышала о том, что будет «Голос.Дети», то долго уговаривала родителей подать заявку. В мой день рождения мама сдалась, и мы её отправили! Тогда я вообще не волновалась, потому что не думала, что даже попаду в проект, не то что выиграю... Для меня это было приключением. С Максимом Фадеевым работалось очень легко. Он чувствует каждого артиста и к каждому находит свой подход. Но в то же время он требователен. Сложно было подготовить песню так, чтобы она попала в самое сердце зрителя, ведь времени на подготовку давалось очень мало, концертные номера ставили за несколько дней. Но репетиции проходили весело, время летело незаметно.

Когда я вернулась после победы в школу, одноклассники встретили меня с шарами и подарили большого медведя. А потом ко мне подходили ребята из других классов и просили сфотографироваться или оставить автограф.

После шоу моя жизнь изменилась. Летом вместе с участниками «Голоса» мы отправились в тур по стране. Почти каждый день был новый город, жизнь проносилась, как калейдоскоп, я не понимала, в каком городе нахожусь. Это было интересно, я побывала в самых разных уголках нашей страны, даже на Дальнем Востоке. Периодически меня приглашают участвовать в различных программах, например, я выступала на юбилейном вечере Евгения Крылатова на Первом канале, была в гостях у «Ревизорро», на музыкальных программах на телеканале «Карусель»...

В свободное время я люблю гулять, ходить в кино, читать. Но с моим графиком времени на отдых остаётся очень мало, потому что помимо творческой жизни у меня также есть учёба. Из-за съёмок, репетиций и выступлений приходится часто пропускать занятия. Но на контрольных и экзаменах нет никаких поблажек, поэтому приходится навёрстывать то, что пропустила. Моя лучшая подруга, которая раньше всегда помогала мне с уроками, уехала в Белоруссию, и теперь мы с ней общаемся в основном по Skype.

Мне, конечно же, нравится петь, и я надеюсь, что буду развиваться в творческом плане и дальше. Я себя уже пробовала и в других амплуа: озвучивала главную героиню в киноадаптации американского мюзикла «Энни», исполняла саундтрек к мультфильму «Крепость», саундтрек к новому мультсериалу для девочек «Принцесса Сисси». Сейчас я участвую в конкурсе WorldSkills Junior по звукорежиссуре. Очень интересно, но пока не знаю, пройду ли дальше. Ещё хочется попробовать себя в роли актрисы, сыграть роль в спектакле.

Сабина Мустаева, 17 лет

(второй сезон)

© Фото из личного архива семьи

— Я с двух лет пою, а вокалом начала заниматься где-то с семи-восьми лет. Больше всего этого хотел, конечно, дедушка. Он сразу сказал, что я буду петь!

На «Голос.Дети» подала заявку мама. Причём мы подавали её два раза: первый раз на первый сезон, но что-то пошло не так. Я очень сильно расстроилась, конечно. А потом мама, никому ничего не сказав, отправила её во второй раз — на второй сезон. На кастинге я поначалу очень волновалась, было много людей, и действительно талантливых. Только выйдя на сцену я почувствовала какой-то расслабон. Была такая свобода, голос сам лился, общение пошло. Я очень обрадовалась, что попала к Максиму Фадееву, потому что изначально хотела к нему. Он для меня был гуру, можно сказать. У него огромный музыкальный опыт. Он всегда нас поддерживал, даже в мелочах. Вот важно, как ты выглядишь на сцене — он сам продумывал, как всё должно происходить: конфетти, не конфетти у ребят... Он тебя понимал, а ты его.

С волнением очень тяжело было бороться, честно скажу. На слепых прослушиваниях я выпила пустырник, чтобы как-то... не знаю... не упасть. Потому что нервы на пределе. А потом, когда выбегаешь на сцену, почему-то это забывается, всё идёт как по накатанной.

Когда я поняла, что победила, то ощутила бурю разных эмоций. Я была так счастлива и, честно говоря, даже не понимала, что произошло. Понимаете — ты на сцене, все на тебя летят, поздравляют, говорят, какая ты крутая... Только на следующий день, проснувшись, понимаешь и осознаёшь, что ты — победитель «Голос.Дети». Потом мама показала видео, как вся моя семья сидит вокруг телевизора и смотрит этот прямой эфир. Когда меня объявляют победителем, все подпрыгивают, обнимаются... Такое ощущение, что мы выиграли какой-то футбольный матч века! А друзья мне вообще устроили фееричное поздравление. Были шарики, вся школа стояла вокруг меня, все поздравляли… это было очень круто.

Потом меня стали приглашать на передачи, концерты, шоу, узнавали на улице, фотографировались, брали автографы. Я так счастлива, что это произошло именно со мной, потому что я с детства о таком мечтала! Свободного времени сейчас, конечно, много стало. После «Голоса» был полный бум, ещё школа... весь сумбур этот. Но потом, понятное дело, меня немного подзабыли. И я решила поучаствовать в шоу «Голос.Польша», чтобы набраться опыта, понять, как там кухня устроена.

В следующем году у меня страшный, большой очень экзамен, я к нему готовлюсь. А вообще в свободное время я пытаюсь писать свою музыку. Я считаю, что уже в моём возрасте, побывав на большом количестве конкурсов, пора делать свою музыку.

Когда я была маленькой, то сомневалась, что вообще буду заниматься музыкой, стану певицей... Я хотела стать морским биологом, была мысль стать актрисой, международным юристом... Но всё-таки я понимаю, что без песен, без музыки жить не могу. Это моя жизнь.

Мои кумиры — Бейонсе и Элла Фицджеральд. Если Бейонсе — королева поп-музыки, то Элла Фицджеральд — королева джаза. Это просто невероятная женщина. Они обе сочетают в себе столько качеств, у них такие интересные голоса! Конечно, хотелось бы когда-нибудь спеть с Бейонсе дуэтом. Надеюсь, получится!

Данил Плужников, 16 лет

(третий сезон)

Данил Плужников

© Фото из личного архива семьи

— Я начал петь в раннем возрасте, но с 11 лет решил заниматься пением в музыкальной школе, по классу эстрадного вокала. Просто для саморазвития, мне кажется, не больше. Первое время.

В шоу «Голос.Дети» я попал, как и все: мы подали заявку на официальном сайте. Нас позвали на кастинг, потом — на «слепые прослушивания» и дальше, дальше, дальше. Волнение, на самом деле, всегда влияет на исполнение. Где-то мне удавалось справиться с ним, где-то не очень. И оно, наверное, шло по нарастающей: в финале я волновался больше, чем на кастинге.

То, что я попал в команду к Диме Билану... всё сложилось самым наилучшим образом. Он классный человек, певец. Очень творческая, интересная личность. С ним интересно пообщаться и о музыке, и о творчестве, и о каких-то жизненных ситуациях. Просто поговорить, порассуждать.

На проекте всё было сложно, по-взрослому, что-то одно я выделить не могу. Я там, например, многое попробовал сделать в первый раз. Из-за того, что опыта у меня не очень много (я по конкурсам ездил, но всё-таки это не те конкурсы) и из-за нехватки профессионализма, естественно, было очень сложно. Думаю, если я опять в будущем, например, пойду, на тот же «Голос», только взрослый, мне так же сложно будет.

На проекте, конечно, было много огорчений, много было радостей. Это репетиционный процесс: когда ты занимаешься, нужно решить какую-то задачу, то ты сталкиваешься с трудностями. И вот это как раз огорчает. А когда ты эти трудности преодолеваешь, возникает приятное ощущение. Удовлетворение.

Проект подарил мне огромную медийность. Меня стали приглашать на концерты различные, фестивали, мероприятия. И люди стали просто узнавать. Не могу сказать, что мне известность как-то мешает в жизни. Наоборот, кажется, что всё очень даже хорошо. У всего есть две стороны, хорошая и плохая. Есть какие-то изъяны, но на них не стоит обращать внимания. Мне всё очень нравится.

Свободное время у меня есть, конечно, но его не так много. В моё свободное время я как-то отвлекаюсь от музыки, да и от школы. Смотрю фильмы, сериалы. Мне «Шерлок» очень нравится. Могу в какую-то любимую компьютерную игру поиграть. Могу в планшете посмотреть видео… полистать ленту в социальных сетях.

Я хочу быть связан с музыкой и творчеством. Не могу сейчас сказать, буду я только певцом или кем-то ещё. Мыслей много, хочется реализовать многое, развиваться в разные стороны. Я ведь по классу «синтезатор» учусь в музыкальной школе в седьмом классе, в этом году заканчиваю обучение. Но мне бы хотелось усовершенствовать свою игру на инструменте и вокал. Было бы круто. А в принципе, даже можно отойти от музыки. Иллюстрации, живопись, монтаж… Куда поступать после школы, я пока ещё не определился, честно сказать. Не определился куда, но это точно будет связано с музыкой.

Елизавета Качурак, 14 лет

(четвёртый сезон)

Елизавета Качурак

© Фото из личного архива семьи

— Я пела с раннего детства. У нас вообще семья поющая. И в шесть лет я стала участницей вокальной группы «Карамельки». А в девять приняла участие в первом в моей жизни конкурсе и уже тогда стала лауреатом. Заниматься вокалом — это, конечно же, моё решение. Мне нравится, а родители меня во всём поддерживают. На «Голос» я попала с третьего раза, хотя участвовала во многих вокальных конкурсах. У меня 12 Гран-при, около 50 первых мест, полуфинал детской «Новой волны», премия Ирины Дубцовой и многие другие.

На кастинге было очень волнительно. Все дети талантливые, конкуренция очень серьёзная. Я там исполняла романс «Любовь — волшебная страна». Как отреагирует жюри на такой выбор песни, я не знала. Я очень рада, что попала в команду Димы Билана. Это прекрасный исполнитель, замечательный наставник! Может быть, где-то даже психолог, очень чувствующий своих подопечных. Наверное, самое сложное — за такой короткий срок выучить, отрепетировать новые песни к разным этапам. Особенно к финалу: там нужно было за семь дней выучить четыре новые песни. Репетиции проходили практически каждый день. Возможно, в неделю один день выходной был.

Когда я выступала, то не думала о победе. Мне просто нужно было хорошо, достойно выступить. А когда на экране показали результаты... Во-первых, я не увидела проценты. У меня плохое зрение, я не увидела ничего. Но когда Дмитрий Нагиев сказал, что я победила, то просто растерялась. Очень долго не могла поверить.

После были съёмки в передачах «Вечерний Ургант», «Доброе утро», «Взрослые дети», «Призвание-2017», ну и много других всяких выступлений, концертов… Вообще кардинально поменялась жизнь. Я об этом мечтала, я к этому шла. Все были безумно рады. И друзья, и абсолютно незнакомые люди из разных уголков страны поздравляли с победой, писали, что голосовали за меня. Я им всем бесконечно благодарна.

Сейчас времени свободного практически нет: учёба в школе, музыкальная школа по классу фортепиано плюс ещё музыкальная школа по классу вокала… В неё приходится ездить в другой город. Ещё занимаюсь настольным теннисом, у меня второй взрослый разряд. Друзья разделяют мои интересы, поэтому общения и встреч мне достаточно, хватает.

Конечно, я мечтаю о многом. Но главная моя мечта — это построить успешную сольную карьеру! После девятого класса я хочу поступить в музыкальное училище, а после училища — либо в институт, либо в консерваторию.

С российскими исполнителями мне уже со многими удалось спеть дуэтом, я очень этому рада. Но вот с зарубежными мировыми звёздами я ни разу не пела. И мне бы очень хотелось спеть с Кристиной Агилерой или с Адель. Вообще, я стараюсь никогда не подражать голосу какого-то исполнителя. Я с уважением отношусь к любым исполнителям — российским, зарубежным — неважно. Они большие трудяги. Мне очень нравится творчество Адель — у неё такой богатый тембр! А из российских исполнителей мне, конечно, нравится Дмитрий Билан, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова... очень много!