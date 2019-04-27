Фильм о конкурсе «Голос. Дети» не показали в эфире Первого канала

Документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте» о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети» не вышел в эфир Первого канала в назначенное время. Об этом информирует РИА Новости.

Фильм был анонсирован на сайте телеканала на 10:15 мск 27 апреля, но вместо него была показана картина о блаженной Матроне Московской.

Отмечается, что аналогичные документальные фильмы об участниках конкурса в предыдущие два года показывались на следующий день после финала конкурса.

Ранее в пресс-службе Первого канала заявили, что проведут проверку результатов финала шоу «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

Известный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с ФАН оценил результаты конкурса.