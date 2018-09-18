На гребне антициклона: какой будет погода в Центральной России в ближайшую неделю

В центральных районах России в ближайшие дни сохранится по-августовски тёплая погода. Удержанию комфортных температур способствует атмосферный фронт, защищающий регион от вторжения арктического воздуха. Однако бабье лето покинет европейскую часть страны на следующей неделе, отмечают синоптики. Климатическая осень окончательно вступит в свои права после осеннего равноденствия.

Как отметили в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромете), во второй половине недели в Москве и области установится тёплая погода.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пояснил в беседе с RT, что атмосферный фронт, который господствовал в центральной части России до вторника, уходит. На его место перемещается антициклон, который стоял над Западной Европой. Циклоны же, которые идут по северу, закрывают Москву от вторжения арктического воздуха, поэтому в ближайшую неделю температурный фон останется выше нормы. Так, в последующие несколько дней температуры будут практически августовскими.

«В среду дневная температура поднимется до +22 °С, в четверг — +20…+23 °С, в пятницу и субботу ожидается от +19 до +24 °С. Ночи тёплые для этого времени — практически август. Воздух ещё не арктический, пока он идёт прогретый, из Прибалтики, поэтому сильных понижений нет», — заключил Цыганков, добавив, что изменения начнутся в начале будущей недели.

«Осень, а не что-то ещё»

В Гидрометцентре отмечают, что высокие температуры середины сентября в Центральном регионе можно сравнивать с рекордными.

Но не стоит забывать, что на дворе всё же осень, поэтому постепенное похолодание неизбежно. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT, что на европейской территории страны летняя погода задержалась благодаря распространению «гребней субтропических антициклонов из Ближней Азии», а также азорского антициклона. Они удерживали сухую и малооблачную погоду.

«Начиная со среды и до субботы очередное ядро азорского циклона будет к нам распространяться. И дополнительный импульс ему даст ураган «Элен», который вышел на северо-восток Атлантики. Тем не менее он подтолкнул волну тепла, мы ждём повышения температуры до значений, превышающих +20 °С», — подчеркнула синоптик.

Важную роль играет и тот факт, что воздух ещё не успевает остыть днём, так как день пока длиннее ночи. Но 22 сентября наступит день осеннего равноденствия, начнётся смена знака циклового радиационного баланса. Это означает, что поверхность земли будет терять ночью больше тепла, чем получать от солнца в дневные часы.

«Воздушные массы будут ночью остывать сильнее, чем нагреваться днём. Температурный фон будет постепенно понижаться. Стоит посмотреть не только на календарь, но и за окно, чтобы оценить продолжительность светового дня. Это, наверно, самый основной признак того, что всё-таки это осень, а не что-то ещё», — заключила главный специалист Гидрометцентра России.

Прощай, бабье лето

Синоптики сходятся во мнении, что так называемое бабье лето закончится примерно 23 сентября, после этого начнётся похолодание.

«В воскресенье погода ожидается облачная с дождём и начнётся понижение температуры. В понедельник оно продолжится — и ещё похолодает на 5 °С. Так что можно сказать, что такая полноправная сентябрьская погода в столичный регион придёт где-то 24 сентября, то есть в следующий понедельник», — рассказала RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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Первые осенние признаки уже проявились в воскресенье, отметил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. Тогда в столичном регионе прошёл дождь. Теперь же стоит ждать погружения «в более глубокую осень».

«Начиная с понедельника — опять дожди, но это происходит на фоне, типичном для второй половины сентября: от +10 °С до +14 °С — днём, ночью — около +5 °С», — заявил он.

Соответствующее понижение температуры произойдёт и в более северных регионах России. По оценке Гидрометцентра, в Бурятию и Забайкалье на несколько дней заглянет зима. Начиная со среды на Бурятию обрушится непогода. Пройдут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега с порывами ветра до 24 м/с. Ухудшение погоды будет сопровождаться резким понижением температуры на 8 °С и более. В отдельных районах ночью столбики термометров опустятся до -7…-2 °С.

Многочисленные осадки будут способствовать установлению временного снежного покрова в Бурятии и Забайкалье. Но ближе к выходным циклон сместится в сторону Китая, осадки прекратятся, хотя на температуру воздуха это существенно не повлияет.