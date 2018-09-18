Синоптики рассказали, когда в столицу придёт настоящая осень
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«С 19 по 22 сентября жителей средней полосы России ждёт вторая серия настоящего бабьего лета. Много солнца, никаких осадков, ветер утихнет практически до штилевых значений. Ночами +7...12 °С, днём +19...24 °С. В субботу возможно даже +20...25 °С, что близко к рекордному значению 1994 года. Ну и на этом лето заканчивается», — отметил синоптик.
Тишковец также добавил, что воскресенье, 23 сентября, станет рубежом кардинальной смены сезонов.
«Воскресенье, 23 сентября, станет рубиконом для кардинальной смены сезонов. Пройдёт холодный фронт, ливни, тепло отступит. И в последнюю неделю сентября, с 24-го по 30-е число, ожидается уже настоящая осень. В тылы атлантических циклонов и суровых арктических морей задует норд-ост, то есть северо-восточный ветер, и он будет обеспечивать ультраполярное вторжение. Ночами +3...8 °С, днём +9...14 °С — это уже ниже нормы. Ну и, соответственно, все атрибуты настоящей осени: пасмурное низкое небо, затяжные дожди», — сказал специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября.