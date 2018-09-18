Синоптики рассказали, когда в столицу придёт настоящая осень

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, когда жителям средней полосы России ожидать наступления настоящей осени.

«С 19 по 22 сентября жителей средней полосы России ждёт вторая серия настоящего бабьего лета. Много солнца, никаких осадков, ветер утихнет практически до штилевых значений. Ночами +7...12 °С, днём +19...24 °С. В субботу возможно даже +20...25 °С, что близко к рекордному значению 1994 года. Ну и на этом лето заканчивается», — отметил синоптик.

Тишковец также добавил, что воскресенье, 23 сентября, станет рубежом кардинальной смены сезонов.

«Воскресенье, 23 сентября, станет рубиконом для кардинальной смены сезонов. Пройдёт холодный фронт, ливни, тепло отступит. И в последнюю неделю сентября, с 24-го по 30-е число, ожидается уже настоящая осень. В тылы атлантических циклонов и суровых арктических морей задует норд-ост, то есть северо-восточный ветер, и он будет обеспечивать ультраполярное вторжение. Ночами +3...8 °С, днём +9...14 °С — это уже ниже нормы. Ну и, соответственно, все атрибуты настоящей осени: пасмурное низкое небо, затяжные дожди», — сказал специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября.