Бабье лето закончится в Москве после 23 сентября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября. Об этом информирует ТАСС.

© Агентство городских новостей «Москва»

«В начале следующей недели начнётся понижение давления и изменение циркуляции атмосферы — это спровоцирует похолодание. Вероятно, длительный период летней погоды подойдёт к концу», — сообщил он. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал 16 сентября днём «финального аккорда климатического лета». Как сообщало «Реальное время», спасатели также предупредили о вероятности заморозков в Кировской области в ближайшие дни.