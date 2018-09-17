Бабье лето закончится в Москве после 23 сентября

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября. Об этом информирует ТАСС.
Бабье лето закончится в Москве после 23 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В начале следующей недели начнётся понижение давления и изменение циркуляции атмосферы — это спровоцирует похолодание. Вероятно, длительный период летней погоды подойдёт к концу», — сообщил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал 16 сентября днём «финального аккорда климатического лета».

Как сообщало «Реальное время», спасатели также предупредили о вероятности заморозков в Кировской области в ближайшие дни.

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