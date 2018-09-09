Синоптик рассказал о финальном аккорде климатического лета в Москве

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Анна Лушникова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT поделился прогнозами на следующую неделю в Москве.
Синоптик рассказал о финальном аккорде климатического лета в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Воскресенье у нас будет финальным аккордом в череде дней климатического лета, которое оказалось на целый месяц длиннее, чем положено в этом году. Соответственно, мы закругляемся в плане невероятно тёплой погоды. Начиная с завтрашнего дня уже немного посвежеет до +21…+23 °С, но тем не менее за счёт натекания облачности в середине недели погода испортится. Ожидается циклон, осенние ливневые дожди. Это собьёт температуру до +17…+20 °С. К концу недели вновь вернётся антициклон. Погода будет солнечная и без осадков, высокой температуры не ожидается, +18…+21 °С — вполне комфортно», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что «бабье лето ещё будет, но уже на достаточно умеренных сентябрьских показателях».

Ранее Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на 10 сентября в связи с высокой вероятностью пожаров.

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