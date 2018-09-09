Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе

Гидрометцентр продлил на 10 сентября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с высокой вероятностью пожаров.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — указано в прогностической карте на сайте ведомства.

Отмечается, что «жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе во Владимирской, Смоленской и Калужской областях.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на 9 сентября из-за высокой вероятности пожаров.

Также «Реальное время» передавало, что в МЧС предупредили о грозе и тумане в Татарстане 9 сентября.