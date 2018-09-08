В МЧС предупредили о грозе и тумане в Татарстане 9 сентября

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане ночью и днём в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В МЧС предупредили о грозе и тумане в Татарстане 9 сентября
  • РИА Новости

По данным синоптиков, в республике будет гроза с кратковременными усилениями ветра до 18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Также стало известно, что в Ярославской области объявили пятый класс пожароопасности. Наиболее сложной ситуация названа в Переславле-Залесском.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, населению советуют проявлять предельную осторожность и не допускать риска возникновения пожаров.

Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить