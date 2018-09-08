В МЧС предупредили о грозе и тумане в Татарстане 9 сентября

Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане ночью и днём в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков, в республике будет гроза с кратковременными усилениями ветра до 18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Также стало известно, что в Ярославской области объявили пятый класс пожароопасности. Наиболее сложной ситуация названа в Переславле-Залесском.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, населению советуют проявлять предельную осторожность и не допускать риска возникновения пожаров.

Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московской области.