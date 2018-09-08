В МЧС предупредили о грозе и тумане в Татарстане 9 сентября
- РИА Новости
По данным синоптиков, в республике будет гроза с кратковременными усилениями ветра до 18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.
Также стало известно, что в Ярославской области объявили пятый класс пожароопасности. Наиболее сложной ситуация названа в Переславле-Залесском.
Как сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, населению советуют проявлять предельную осторожность и не допускать риска возникновения пожаров.
Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московской области.