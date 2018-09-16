В Кировской области предупредили о заморозках в ближайшие дни
- РИА Новости
По прогнозу, температура в утреннее и ночное время опустится до 0...-1 °C.
Кроме того, в воскресенье, 16 сентября, в отдельных районах может наблюдаться туман.
Днём ожидается до +22 °C. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Также стало известно, что тёплая погода должна вернуться в Москву в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
Ранее Гидрометцентр пообещал москвичам «фантастическое» тепло.