В Кировской области предупредили о заморозках в ближайшие дни

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Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области в ближайшие дни, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
В Кировской области предупредили о заморозках в ближайшие дни
  • РИА Новости

По прогнозу, температура в утреннее и ночное время опустится до 0...-1 °C.

Кроме того, в воскресенье, 16 сентября, в отдельных районах может наблюдаться туман.

Днём ожидается до +22 °C. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Также стало известно, что тёплая погода должна вернуться в Москву в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

Ранее Гидрометцентр пообещал москвичам «фантастическое» тепло.

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