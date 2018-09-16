Гидрометцентр пообещал москвичам «фантастическое» тепло

После короткого периода дождей в Московский регион вернётся тёплая и солнечная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«У москвичей мрачное настроение: дождь, похолодало. Но, во-первых, погода в воскресенье на 2—3 градуса выше нормы — это даже ненастьем назвать нельзя; а во-вторых, сентябрь обещает совсем разбаловать жителей столицы: уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке», — цитирует Вильфанда Интерфакс.

По его словам, с понедельника давление начнёт повышаться, и дневные температуры уже к среде достигнут +20 °С, а к четвергу и +23 °С.

«Это же фантастика: +23 °С во второй половине сентября!» — отметил синоптик, добавив, что такие значения превышают норму на восемь градусов.

16 сентября в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.