Синоптики рассказали о погоде в России в октябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде в России в октябре.

Заморозки до -4 °C возможны в Архангельской области и Республике Коми (по ночам до -10 °C), сообщает «Российская газета».

Для Забайкалья, центральных и южных районов Красноярского края нормой считается температура +1...-2 °C, но допустимо и понижение до -15 °C.

Холоднее обычного октябрь может оказаться в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, на западе Центрального округа, включая Брянскую и Курскую области.

В пределах нормы, но чуть прохладнее обычного будет в Крыму и Краснодарском крае.

Октябрь в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы, то есть среднесуточная температура будет держаться в районе +5,1 °C.

Теплее обычного в Приволжском округе, очень тёплой погода окажется на Урале, в Западной и большей части Восточной Сибири.

Ниже нормы погода ожидается в Иркутской и Амурской областях, Хабаровском крае, северных районах Приморья, на Камчатке и Сахалине.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября.