В Москве с начала сентября выпала почти четверть месячной нормы осадков

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С начала сентября в столице выпало около четверти месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погодного центра «Фобос».
В Москве с начала сентября выпала почти четверть месячной нормы осадков
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Ведяшкин Сергей

«Пока самый сильный дождь прошёл вчера (в воскресенье, 16 сентября. — RT), всего за первую половину сентября выпало 16 мм осадков», — уточнила собеседница агентства.

Норма осадков на сентябрь, по словам специалиста, составляет 65 мм.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 17 сентября, ожидается до +18 °С.

Также портал «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС России передавал, что спасатели предупредили о ливнях и порывах ветра до 17 м/с в начале недели в Ленинградской области.

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