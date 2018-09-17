В Москве с начала сентября выпала почти четверть месячной нормы осадков
- © Агентство городских новостей «Москва» / Ведяшкин Сергей
«Пока самый сильный дождь прошёл вчера (в воскресенье, 16 сентября. — RT), всего за первую половину сентября выпало 16 мм осадков», — уточнила собеседница агентства.
Норма осадков на сентябрь, по словам специалиста, составляет 65 мм.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 17 сентября, ожидается до +18 °С.
Также портал «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС России передавал, что спасатели предупредили о ливнях и порывах ветра до 17 м/с в начале недели в Ленинградской области.