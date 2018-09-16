Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в начале недели в Ленинградской области

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Спасатели предупредили о ливнях и порывах ветра до 17 м/с в начале недели в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС России.
Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в начале недели в Ленинградской области
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По прогнозу синоптиков, ночью в понедельник, 17 сентября, ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки. Ветер будет юго-западный и западный 5—10 м/с, температура воздуха составит +2...+7 °C.

Погода в дневное время прогнозируется облачная, с прояснениями. Начиная с западных районов, пойдут дожди, местами ливни и грозы. Ветер — 7—12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура составит +12...+17 °C.

Как передаёт kp.ru, жителям Санкт-Петербурга советуют быть готовыми к непродолжительным грозам.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в Москве.

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