Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в начале недели в Ленинградской области
- @MchsRussia
По прогнозу синоптиков, ночью в понедельник, 17 сентября, ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки. Ветер будет юго-западный и западный 5—10 м/с, температура воздуха составит +2...+7 °C.
Погода в дневное время прогнозируется облачная, с прояснениями. Начиная с западных районов, пойдут дожди, местами ливни и грозы. Ветер — 7—12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура составит +12...+17 °C.
Как передаёт kp.ru, жителям Санкт-Петербурга советуют быть готовыми к непродолжительным грозам.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в Москве.