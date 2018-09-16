Синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в Москве

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Представитель центра погоды «Фобос» в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве ожидается выпадение до трети сентябрьской нормы осадков в ближайшие сутки.
Синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в Москве
  • РИА Новости

«В Москве мы ожидаем от 15 до 20 мм в ближайшие сутки, а вот на севере Московской области, где более интенсивные осадки, может выпасть до 30 мм и более, то есть от трети до половины месячной нормы осадков», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, месячная норма осадков в сентябре составляет около 65 мм.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на информацию Гидрометцентра передавала, что в столице в понедельник ожидается до +19 °С

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