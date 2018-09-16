МЧС предупредило жителей Москвы о грозе 16 сентября

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В ГУ МЧС России по городу Москве предупредили жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье, 16 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе 16 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей

«По информации Росгидромет, утром и днём 16 сентября в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра до 12—17 м/с», — говорится в тексте.

При этом в МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности в непогоду, в частности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось о продлении «жёлтого» уровня погодной опасности в столице и регионах на воскресенье.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на информацию Гидрометцентра передавала, что в городе 16 сентября ожидается до +19 °С

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