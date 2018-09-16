В Москве 16 сентября ожидается до +19 °С

В Москве в воскресенье, 16 сентября, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

© Агентство городских новостей «Москва»/ Киселев Сергей

По данным синоптиков, температура воздуха в течение дня в столице составит +17...+19 °С. Ожидается переменная облачность, дождь. Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с. Ранее сообщалось о продлении «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и области на воскресенье. 3 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.