В Москве 16 сентября ожидается до +19 °С
- © Агентство городских новостей «Москва»/ Киселев Сергей
По данным синоптиков, температура воздуха в течение дня в столице составит +17...+19 °С.
Ожидается переменная облачность, дождь. Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с.
Ранее сообщалось о продлении «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и области на воскресенье.
3 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.