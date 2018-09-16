В Москве 16 сентября ожидается до +19 °С

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В Москве в воскресенье, 16 сентября, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию Гидрометцентра.
В Москве 16 сентября ожидается до +19 °С
  • © Агентство городских новостей «Москва»/ Киселев Сергей

По данным синоптиков, температура воздуха в течение дня в столице составит +17...+19 °С.

Ожидается переменная облачность, дождь. Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с. 

Ранее сообщалось о продлении «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и области на воскресенье.

3 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.

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