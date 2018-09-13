Гидрометцентр назвал дату завершения климатического лета в Москве

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда в Москве завершится климатическое лето.
Гидрометцентр назвал дату завершения климатического лета в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как она сказала ТАСС, это случится 16 сентября.

«Обычно температура в Москве начинает постепенно понижаться с 24 августа, но в этот раз климатическое лето продержалось дольше. До воскресенья температура будет держаться на уровне +20...+22 °С. Но 16 сентября из-за приближения атмосферных фронтов погода начнёт меняться», — отметила она.

По её словам, уже днём 16 сентября пройдут дожди, а столбик термометра понизится до +17...+19 °С.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил на пятницу, 14 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе.

3 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в столицу придёт похолодание.

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