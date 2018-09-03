В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт похолодание

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт похолодание.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт похолодание
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Периоды похолодания и осадков начнутся только со второй половины сентября. Но и тогда погода будет возвращаться в приятный и тёплый температурный диапазон. Мы будем оповещать о наступлении бабьего лета за три-четыре дня. Однако пока оно не ожидается», — заявил он.

Как отметил Вильфанд, на этой неделе температура воздуха сохранится на уровне +24...+27 °С, поскольку на европейской территории России наблюдается мощный и хорошо выраженный антициклон.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда наступит бабье лето.

В июле Nation News сообщал о штормовом предупреждении в Краснодарском крае.

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