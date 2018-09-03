В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт похолодание
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- РИА Новости
«Периоды похолодания и осадков начнутся только со второй половины сентября. Но и тогда погода будет возвращаться в приятный и тёплый температурный диапазон. Мы будем оповещать о наступлении бабьего лета за три-четыре дня. Однако пока оно не ожидается», — заявил он.
Как отметил Вильфанд, на этой неделе температура воздуха сохранится на уровне +24...+27 °С, поскольку на европейской территории России наблюдается мощный и хорошо выраженный антициклон.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда наступит бабье лето.
В июле Nation News сообщал о штормовом предупреждении в Краснодарском крае.