В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт похолодание.

«Периоды похолодания и осадков начнутся только со второй половины сентября. Но и тогда погода будет возвращаться в приятный и тёплый температурный диапазон. Мы будем оповещать о наступлении бабьего лета за три-четыре дня. Однако пока оно не ожидается», — заявил он.

Как отметил Вильфанд, на этой неделе температура воздуха сохранится на уровне +24...+27 °С, поскольку на европейской территории России наблюдается мощный и хорошо выраженный антициклон.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда наступит бабье лето.

В июле Nation News сообщал о штормовом предупреждении в Краснодарском крае.