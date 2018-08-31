В Гидрометцентре рассказали, когда наступит бабье лето
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«Могу заверить, что сентябрь именно на европейской части страны по средним показателям температуры и небольшому количеству осадков нас порадует», — заявил он.
Вместе с тем Вильфанд призвал не ориентироваться на средние показатели прошлых лет.
Как пояснил эксперт, единственное, что всегда закономерно, — это то, что перед бабьим летом приходится немного помёрзнуть.
«Бабье лето — это период сухой и ясной погоды после затяжного ненастья — дождей и прохлады», — добавил он.
По его словам, на всей территории России этот период наступит в своё время — например, в центральной части он ожидается во второй декаде месяца.
Ранее Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в первые дни нового учебного года.
8 августа URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.