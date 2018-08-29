В Гидрометцентре рассказали о погоде в первые дни осени

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в первые дни нового учебного года.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в первые дни осени
  • © pixabay.com

«1 сентября осадков не ожидается, хотя небо будет облачным, температура +23…+24 °С, совершенно комфортная для начала сентября. 3 сентября, когда начнётся учебный год, прогнозируется такой же температурный фон», — сказал он.

Метеоролог также отметил, что нынешняя тёплая погода бывает, по статистике, раз в 25 лет.

«Это значит, что температура, превышающая норму на 6—7 °С, длится в течении пяти-шести дней. Такой не просто тёплый, а продолжительный тёплый период встречается действительно нечасто», — заявил он.

Как ранее сообщил Гидрометцентр России, температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 11:00 поднялась до 28 °С, что стало рекордом для 29 августа с начала XXI века.

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