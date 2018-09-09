«Финальный аккорд климатического лета»: в Москву приходит дождливая погода

Климатическое лето, которое в этом году было на месяц длиннее нормы, подходит к концу. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: жителей Центрального федерального округа ждут дожди и небольшое похолодание. Тем не менее температура всё равно будет выше нормы, а к концу недели осадки должны прекратиться.

В связи с высокой вероятностью природных пожаров Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице вплоть до 10 сентября.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — указано на сайте ведомства.

Кроме того, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в нескольких регионах Центрального федерального округа, в числе которых Калужская, Смоленская и Владимирская области.

В этом году август действительно выдался засушливым, отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, по его словам, к середине будущей недели температура воздуха снизится и в столицу придут небольшие осадки.

«Ещё настоящее лето в Москве, по-настоящему хорошее. Температура будет понижаться со среды, и температурный фон упадёт на четыре-пять градусов. Днём воздух прогреется до +16...+20 °C, и это на шесть градусов ниже, чем те дневные температуры, которые наблюдались на неделе. Будут и небольшие осадки», — отметил Вильфанд.

Климатическое лето подходит к концу, согласился и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что похолодание придёт в регион уже с 10 сентября.

«Воскресенье у нас будет финальным аккордом в череде дней климатического лета, которое оказалось на целый месяц длиннее, чем положено, в этом году. Соответственно, мы закругляемся в плане невероятно тёплой погоды. Начиная с завтрашнего дня уже немного посвежеет до +21…+23 °С, а к середине недели погода испортится. Ожидается циклон, осенние ливневые дожди. Это собьёт температуру до +17…+20 °С», — сообщил Тишковец.

Однако к концу недели в регион вернётся антициклон, погода станет солнечной и без осадков.

Также по теме «Как на пике лета»: синоптики прогнозируют хорошую погоду в начале сентября Прошедшее лето стало одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре. При этом, по прогнозам...

«Высокой температуры не ожидается, +18…+21 °С — вполне комфортно», — сказал Тишковец.

Тёплая погода в Центральном федеральном округе объясняется антициклоном, преобладающим в Республике Коми. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Он даёт погоду на Московский регион. Благодаря ему у нас довольно комфортные температуры, которые соответствуют 1—12 августа. Среднесуточная температура на четыре-пять градусов выше нормы и держится с начала сентября. Но циклоны не дремлют, такая погода постоит ещё 10 сентября, однако будет переменная облачность», — сообщил эксперт.

Цыганков подтвердил, что 11—12 сентября в ЦФО придёт похолодание в связи с атмосферным фронтом, который принесёт с собой дожди.

«В среду дождь может продолжиться. В пятницу и субботу погода ожидается без осадков. Температуры остаются высокими, несмотря на дождь и облачность. Ночные температуры +10...+12 °C, дневные — до +23 °C», — добавил эксперт.

Сентябрь выше нормы

Ранее синоптики сообщали, что лето 2018 года вошло в пятёрку самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. В течение уходящей недели летняя погода наблюдалась во всех районах Центрального федерального округа. Температура выше нормы отмечалась в регионах Дальнего Востока, Урала, Поволжья, а также в Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

В первой декаде сентября сохранялись высокие показатели температуры, отмечают метеорологи.

«Уже можно говорить, что сентябрь будет выше нормы, хотя прошла только первая декада. Температура понизится, но всё равно будет выше нормы», — рассказал Роман Вильфанд.

Благоприятная погода в сентябре сохранилась благодаря южному теплу, подчеркнул Цыганков.

«Этой осенью нам повезло, что с юга выносит тепло, потому что уже середина сентября, а мы всё ещё остаёмся в тепле», — отметил эксперт.

По словам метеорологов, бабье лето ожидается «в достаточно умеренных сентябрьских показателях» и наступит оно сразу после ухудшения погодных условий.

«К бабьему лету нужно подойти, оно ещё не скоро. Ведь перед ним должна быть очень холодная и дождливая погода. А дожди будут — на радость грибникам», — заключил Вильфанд.