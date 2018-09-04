«Как на пике лета»: синоптики прогнозируют хорошую погоду в начале сентября

Прошедшее лето стало одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре. При этом, по прогнозам синоптиков, хорошая погода сохранится в регионе и в начале сентября. Осеннее похолодание ожидается лишь во второй декаде месяца.

Лето в 2018 году стало одним из самых тёплых в истории. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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«В целом по Российской Федерации средняя температура прошедшего лета расположилась на границе первой пятёрки самых тёплых значений за всю историю метеонаблюдений», — говорится в сообщении метеослужбы.

При этом дважды более тёплая погода летом фиксировалась в последнее десятилетие, отметила в беседе с RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Впереди остались лето 2010 года, очень жаркое лето 1938-го и тёплая летняя погода в 2016 году. Сейчас аномалия температуры за летний период в Москвы составила +2,1 °C, для сезона это уже очень много. Август и июль были тёплые и внесли существенный вклад в сезонную аномалию», — сказала Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT отметил, что климатическое лето 2018 года может стать самым продолжительным.

«Лето 2018 года вошло в тройку самых тёплых за всю более чем 140-летнюю историю инструментальных метеонаблюдений. По продолжительности климатического лета оно, по всей видимости, станет самым длительным, когда средняя температура по суткам была +15 °C и выше», — рассказал эксперт.

Тишковец отметил, что в настоящее время специалисты наблюдают аномальные температуры, которые выше нормы на 5—7 °C .

«Отстаёт почти на месяц»

В течение текущей недели летняя погода ожидается в большинстве районов Центрального федерального округа. На Дальнем Востоке, на Урале, а также в Европейской части страны температура воздуха ожидается выше нормы, сообщили в центре «Фобос».

В Татарстане и близлежащих регионах первая декада сентября будет по-летнему тёплой — среднесуточная температура воздуха составит не менее +15 °C, отметили в Гидрометцентре России. Осадки ожидаются не выше нормы, а температурный фон будет повышен в среднем на 1,5 °C.

В Брянской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях воздух прогреется до +30 °C. Тёплую и дождливую погоду в течение недели метеорологи прогнозируют в Калужской, Ярославской и Смоленской областях. В ближайшие дни облака сгустятся и над Ленинградской областью — там пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозы, сообщают специалисты «Фобоса».

Дождливая погода объясняется сменой одного антициклона другим, сообщила Татьяна Позднякова.

«Именно с фронтом, возникшем на стыке антициклонов, связаны дожди, которые местами наблюдались сегодня в МО и частично в Москве. Облаков будет больше, чем хотелось бы. Будет довольно тепло: в Москве минимальная температура составит +15 °C, в центре — до +18 °C, а днём в Москве максимум +24 °C. Это выше климатической нормы почти на пять градусов», — отметила она.

По словам Поздняковой, в течение недели в столице будет преобладать переменная облачность, но уже без осадков.

«Ночи останутся такими же тёплыми, преобладающий фон — до 15 градусов тепла, а дневные температуры будут повышенными: в Москве до +27 °C, и такая погода больше соответствует началу августа, а не началу сентября. Погода не торопится, она отстаёт почти на месяц. Следующая порция дождей ожидается днём в субботу. Местами небольшие кратковременные дожди, но температура останется такой же высокой, как и накануне», — добавила Татьяна Позднякова.

Температура воздуха в первую неделю сентября характерна пику лета, согласился Тишковец.

«На этой неделе ситуация существенных изменений не претерпит — погодные условия будет определять западная периферия антициклона. В ночные часы от +9 °C до +14 °C, днём можно смело рассчитывать на +26 °C, что минимум на 5—6 °C выше, и это соответствует макушке лета — в основном солнечная погода и достаточно засушливая», — отметил эксперт.

Позднякова заявила, что в этом году бабье лето следует ждать во второй декаде сентября.

«Бабье лето случается 14 сентября по старому стилю. Оно, как правило, распространяется на большую часть средней полосы и будет связано с отрогом Азорского антициклона. Это мощное по площади образование, оно охватывает практически весь Центральный район и Черноземье», — отметила Татьяна Позднякова.