Лето 2018 года в России было одним из самых тёплых в истории метеонаблюдений

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Лето 2018 года в России по средней температуре приблизилось к пятёрке самых тёплых за всю историю наблюдений.
Лето 2018 года в России было одним из самых тёплых в истории метеонаблюдений
  • © pixabay.com

«В целом по Российской Федерации средняя температура прошедшего лета расположилась на границе первой пятёрки самых тёплых значений за всю историю метеонаблюдений», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В метеобюро отметили, что избыточно жарко оказалось прошедшим летом на большей части Европы, в Передней Азии, на севере Китая и западе США.

«Европейцы пережили самое жаркое лето в истории континента. В Китае его средняя температура достигла абсолютного максимума, впервые установленного в 2010 году, а в США входит в первую пятёрку самых высоких значений», — говорится в сообщении.

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