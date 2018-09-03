Синоптики назвали аномально тёплой погоду в Москве

В Москве в понедельник, 3 сентября, ожидается аномально тёплая для сентября погода.

«Сегодня в столичном регионе удержится аномально тёплая погода, температура почти на 4 °С выше многолетних значений», — приводит РИА Новости слова представителя погодного центра «Фобос».

«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что в Москве в понедельник, 3 сентября, ожидается до +27 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о предстоящем бабьем лете в Москве.