Тёплое прощание: какая погода ожидает жителей Москвы и области в последнюю неделю лета

В конце августа в Москве и Московской области установится преимущественно тёплая погода. До середины недели в Центральном федеральном округе воздух будет прогреваться до +30 °С. В то же время синоптики предупреждают, что дневные и ночные значения температуры будут сильно различаться — после захода солнца столбики термометров не поднимутся выше 17 °С. В четверг и пятницу, последние дни лета, из-за атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди и выпадет до 20% месячной нормы осадков.

Последняя неделя августа в Москве будет преимущественно тёплой и без осадков. По данным центра погоды «Фобос», аномально жаркая для августа погода сохранится в столице до конца лета.

Отмечается, что в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +26...+30 °С, осадков не ожидается. Кроме того, специалисты сообщают, что в первые дни осени столбики термометров покажут до +27 °С.

В ГУ МЧС России по Москве жителей столицы призывают быть осторожными в условиях жаркой погоды.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 27 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+31 °С. Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными, избегать перегрева», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По прогнозам синоптиков Росгидромет днём 27 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..31°С.

Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми явлениями ГУ МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными, избегать перегрева. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 27 августа 2018 г.

Погода продолжает бить рекорды, сообщает заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В последние дни августа, по словам эксперта, температура в Москве будет на несколько градусов выше нормы.

«Весь август был выше нормы. В последние дни также будет на 4—5 градусов выше нормы, тёплая, летняя погода, которая не каждый год бывает», — отметил Цыганков.

Тем не менее в последние дни лета в столице начнутся дожди. 30 и 31 августа ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков.

«В четверг и пятницу будет проходить фронт, даст местами кратковременный дождь. А вот с понедельника по среду воздух прогреется до +27…+30 °С и ночные температуры будут высокие — в среднем +17 °С. В четверг будет проходить фронт и станет попрохладнее», — рассказал специалист.

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Как уточнил Анатолий Цыганков, дневная температура в четверг не превысит +23...+28 °С, в пятницу воздух прогреется до +24 °С. Выходные в столице также будут тёплыми — максимальная температура днём в субботу и воскресенье составит +25 °С, а ночью столбики термометров опустятся до +12 °С.

Погода в последние дни лета будет изменчивой, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Погоду в первой половине недели будет определять антициклон, а с четверга в ЦФО придут атмосферные фронты с запада.

«Если в понедельник, вторник и среду погоду будет определять антициклон и она будет тёплой, сухой и солнечной со средней температурой +29°С, то в четверг и пятницу скажется влияние атмосферных фронтов с запада. Днём в четверг к нам подойдёт атмосферный фронт и проявит себя кратковременным дождём, местами возможны грозы. За счёт облаков и ночная, и дневная температура с четверга понизятся. Ночная остановится на отметке не выше +17 °С, дневная — на +26 °С. Впрочем, температура всё равно будет выше климатической нормы», — отметила Татьяна Позднякова.

Последний месяц лета прошёл без температурных рекордов

Нехарактерная для августа продолжительная жара объясняется тем, что в этом месяце преобладал антициклон, отметила Татьяна Позднякова. Между тем последний месяц текущего лета не сумел побить температурные рекорды августа 2010 года.

«Погода в августе объясняется особенностью синоптических процессов. Большую часть месяца преобладал антициклональный тип погоды, когда много дневного солнца и температура повышается. Скорее всего, месяц окажется на 3 градуса выше климатической нормы. Такое случается нечасто. Несмотря на то что август выдался довольно тёплым, не было перекрыто ни одного температурного рекорда. Рекорды остались за 2010 годом», — заключила Татьяна Позднякова.

По мнению Анатолия Цыганкова, жару в Центральном федеральном округе определяли южные потоки воздушных масс.

«Жара в августе определялась южными потоками воздушных масс, которые в этом году очень горячие. В прошлом году было наоборот — выносило холод, поэтому мы сидели в холоде. Всё зависит от воздушных потоков», — поделился эксперт.

Как считает ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, в последнюю неделю лета не стоит ожидать осадков и похолоданий. При этом в целом, по его словам, август был очень тёплым, но это нельзя назвать аномалией.

«В последнюю неделю лета следует ожидать очень тёплой, преимущественно малооблачной сухой безветренной погоды с большим суточным ходом температуры. Начало осени будет также тёплым, с дневной температурой +20 °С и выше», — заметил Старков в беседе с RT.