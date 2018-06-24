«Их восхитила роскошь имперской России»: как сборная Англии знакомилась с достопримечательностями Санкт-Петербурга

В дни ЧМ-2018 по футболу игроки между матчами не только заняты тренировками, но и находят время для осмотра достопримечательностей городов, принимающих мундиаль. Футболисты сборной Англии вместе с главным тренером Гаретом Саутгейтом провели целый день, знакомясь с архитектурой Санкт-Петербурга. Как рассказала RT гид группы Екатерина Прокофьева, экскурсия включала посещение Государственного Эрмитажа. По её словам, футболисты остались очень довольны атмосферой в городе и были под впечатлением от его памятников.

— Как вы узнали о том, что будете проводить экскурсию для сборной Англии?

— Вечером, накануне дня, когда состоялась экскурсия, мне поступил заказ на работу с VIP-клиентами. И только утром я узнала, что буду показывать город сборной Англии. Наше путешествие началось утром с обзорной экскурсии и закончилось в Эрмитаже уже вечером, в 17:00. Мы были в центре Петербурга, посмотрели основные достопримечательности, памятники, прошли по Невскому проспекту. Футболистов очень радовало общее воодушевление среди болельщиков и жителей города. Игроков узнавали, что явно поднимало им настроение, приводило в восторг. И в таком приподнятом настроении мы уже прошли к Дворцовой площади, где встретились с ещё десятью представителями команды английской сборной.

— Болельщики, которые узнавали игроков в городе, подходили к ним?

— Подходили, радовались, восторженно восклицали, но никаких автографов не просили.

— Сколько всего было человек в группе?

— Всего было 25 человек, включая игроков сборной и технический персонал. Они живо интересовались историей Санкт-Петербурга, легендами. Время экскурсии пролетело очень быстро, хотя она длилась целый день. В Эрмитаже посетителей было очень много, что также удивило наших гостей.

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— Что больше всего понравилось сборной Англии в Эрмитаже?

— Их восхитил Большой тронный зал — его роскошь, богатство имперской России. Безусловно, Павильонный зал со знаменитыми часами «Павлин». И конечно же, западноевропейское искусство: картины Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти. Под конец мы вышли к картине «Возвращение блудного сына» Рембрандта — и это был апогей нашей экскурсии.

— А какие эмоции были по завершении экскурсии?

— Когда мы прошли по всем залам Зимнего дворца, футболисты сказали, что, конечно же, одного дня в Петербурге недостаточно, чтобы познакомиться со всеми шедеврами. Мы не говорили ни о чём, кроме искусства. Когда потом я обсуждала эту экскурсию с коллегами, все были удивлены, что не было никаких вопросов и разговоров на другие темы. Думаю, красота их вдохновила, и они отвлеклись от остального. На один день мы погрузились полностью в мир искусства.

— Какие у них планы? Что ещё хотят посмотреть в городе?

— У них было пожелание посмотреть другие музеи, такие как храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор, посетить Петропавловскую крепость. Также футболистам хотелось бы побывать в других российских городах: упоминались Нижний Новгород, Москва. Им было интересно увидеть своими глазами жизнь русских людей, сравнить с жизнью в других странах.

— Как вы относитесь к футболу?

— Мне сложно оставаться в стороне от такого большого праздника. Конечно же, он захватывает, не оставляет равнодушным абсолютно никого. Я, как петербурженка, разумеется, болею за нашу сборную.

— Сборная Англии для вас теперь тоже не чужая?

— Безусловно! Это такой праздник, такое вдохновение. Я думаю, что теперь стану фанатом и, может быть, даже поеду на следующие чемпионаты. Прогулки по улицам города, восторженные лица болельщиков, фан-зона возле храма Спаса на Крови и работа переводчиком и экскурсоводом для сборной Англии — конечно, всё это повлияло на моё отношение к футболу.

— Кого из игроков сборной вы знали до встречи с командой?

— Конечно, я знала Кейна, видела его фотографии, периодически просматривала новостные ленты. Невозможно не знать такого игрока.

— От каких других групп у вас есть заявки на экскурсии во время чемпионата мира?

— Пока у меня ожидаются экскурсии только для болельщиков: американских граждан и группы австралийцев. Есть и индивидуальные туристы.