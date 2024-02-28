«Находимся в тёплом секторе антициклона»: синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни марта

Погода в Москве до 5 марта будет соответствовать середине первого весеннего месяца. Как отметил замглавы ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в разговоре с RT, российская столица находится в тёплом секторе антициклона. При этом синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин указал, что в первые дни марта в Центральной России не будет существенных осадков.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в разговоре с RT отметил, что последние дни февраля и начало марта в Москве пройдут при тёплой погоде, соответствующей середине первого месяца весны.

«У нас прошедшая неделя была тёплой, и тепло продолжается у нас. Практически прогноз сейчас у нас до 5 марта, и тёплая погода в московской зоне продолжится. Мы находимся в тёплом секторе антициклона», — сказал он.

Синоптик также более подробно рассказал о том, что ожидает москвичей в ближайшие дни.

«Последние дня февраля, сегодня-завтра, — переменная облачность. Завтра днём +2...+4, ночью -2...-4. Дальше на начало марта, первого марта, облачно с прояснениями, небольшие осадки могут быть, +2...4. Второго марта ещё теплее:+3...5, без осадков. Воскресенье тоже без осадков, переменная облачность. В понедельник: 0...+5. 5 марта могут быть небольшие осадки», — добавил Цыганков.

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В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин констатировал, что первая пятидневка марта в центральной части России по погоде «более понятна».

«Там сохранится погода практически такая же, как в конце февраля. Температура в центральных районах будет находится в пределах от 0 до +5 °С. В ночные часы — от -4 до -9 °С. Без существенных осадков. Некоторого понижения температуры стоит ожидать начиная с 6-7 марта. При этом не исключено, что днём будут минусовые температуры, где-то -1...-6 °С, в отдельные ночи в период с 7 по 12 марта до -8...-13 °С. В этот период в центральной части не исключены снегопады, мокрый снег, снег», — отметил собеседник RT.

На фоне оттепели в Москве усилен контроль безопасности на реках и водоёмах, чтобы предотвратить возможные происшествия.

«Из-за резкого повышения температуры воздуха лёд на водной акватории начал менять свою структуру, поэтому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть внимательнее, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», — заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Отмечается, что толщина льда на Москве-реке в данный момент составляет от 10 до 20 см.

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Погода в других регионах России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT сообщил об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях.

Причина, по его словам, заключается в том, что в районе Оренбурга находится центр антициклона, «который как вкопанный встал, а его гребни далеко-далеко распространяются, вплоть до западной границы». В этой связи практически нигде сильных осадков на европейской территории РФ не ожидается, будет очень стабильная погода.

Также по теме Синоптик Шувалов: сильные морозы в Приволжье «разгладятся» только в начале марта Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.

«Это означает, что погодная ситуация будет меняться только на севере Архангельской и Мурманской областей, в Ненецком автономном округе. Вот здесь время от времени остатки атлантических циклонов, которые бушуют в Норвежском море, будут проникать дальше на восток, здесь и снег может быть, и температура гораздо выше положенной. В выходные очень тепло будет именно на окраине западной периферии этого антициклона. Я имею в виду Псковскую область, где будет до +4...9 °С, и Калининградскую область, где температура повысится до +10...12 °С. То есть очень тёплый клин воздуха выходит на западную часть», — подчеркнул синоптик.

Отметим, что заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал гражданам РФ бережно отнестись к здоровью в начале весны. Он напомнил, что это период неустойчивой погоды, поэтому не стоит спешить с лёгкими куртками.

При этом, по его словам, зима — это тяжёлое испытание для любого организма, она приводит к общей усталости, слабости, исчерпанию сил.

«Кушайте нормально, спите нормально, принимайте витамины, потому что, действительно, наступает в том числе их дефицит — авитаминоз. Так что смело вступайте в весну, но не забывайте, что ваш организм требует к себе повышенного, позитивного внимания», — добавил Онищенко в беседе с Общественной службой новостей.