Синоптик Шувалов: сильные морозы в Приволжье «разгладятся» только в начале марта

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории России.

По словам собеседника RT, над югом Урала и севером Казахстана стоит приземный высотный антициклон.

«Антициклон не показывает никаких признаков того, чтобы он сдвинулся с места. И это наибольшая аномалия не только прошедших, но и ближайших пять-шесть дней. Из-за этого сильные морозы, которые только в начале марта немного разгладятся, не на один градус ниже нормы в Поволжье, на юге Урала, в восточных областях, центрально-черноземных областей, на южном Урале», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что данный антициклон «не пускает» другие циклоны по прямой с запада на восток.

«Поэтому на севере, вопреки всем нашим представлениям, очень значительная положительная аномалия температуры, которая достигает 10-12 градусов. И в Самаре, предположим, ночью до -20...-22 °С, а в Архангельске днём до +2...+3 °С. Вот такие вот аномалии несёт всего лишь один процесс. Процесс действительно очень устойчивый во времени и в пространстве, и думаю, что мы с ним будем сосуществовать ещё по меньшей мере неделю», — заключил синоптик.

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