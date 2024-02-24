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Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Синоптик отметил, что погода в Москве и Московской области будет тёплая. По его словам, это связано с мощным циклоном, в тёплом секторе которого находится регион.

«Мы в тёплом секторе уже третий день. И практически до 1 марта мы остаёмся в этом тёплом секторе. До вторника будет облачная погода, с небольшими осадками, в среду и четверг — переменная облачность, без осадков. Завтра — 0...+2 °С днём, в понедельник днём — 0...+2 °С. В ночь на 28-е давление будет расти и ночью может быть до -8 °С. Днём в среду — -1...+4 °С. 29 февраля — -1...+4 °С, а 1 марта — 0...+5 °С. Вполне тёплая, мартовская погода», — поделился Цыганков.

Ранее врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Соболева рассказала в беседе с RT, когда аллергикам стоит начинать готовиться к весеннему сезону.

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