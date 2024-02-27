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Онищенко посоветовал бережно отнестись к здоровью в начале весны

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал бережно отнестись к здоровью в начале весны.

«Как бы мы хорошо к ней ни готовились, как бы мы себя осмотрительно ни вели, в любом случае зима — это тяжёлое испытание для любого организма. И потому — общая усталость, слабость, исчерпание сил, которые мы с вами копили весь год, отдыхая на море и нормально питаясь», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, весна — это ещё и период неустойчивой погоды, поэтому не стоит спешить с лёгкими куртками.

«Кушайте нормально, спите нормально, принимайте витамины, потому что действительно наступает в том числе их дефицит — авитаминоз. Так что смело вступайте в весну, но не забывайте о том, что ваш организм требует к себе повышенного, позитивного внимания», — добавил Онищенко.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

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