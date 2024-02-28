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Синоптик рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях.
Синоптик рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях
  • Gettyimages.ru
  • © Emils Vanags

Синоптик сообщил, что в районе Оренбурга находится центр антициклона, «который как вкопанный встал, а его гребни далеко-далеко распространяются вплоть до западной границы».

«Это означает, что ситуация в целом не будет меняться. Сильных осадков нигде практически на европейской территории нашей страны не ожидается, то есть очень стабильная погода», — рассказал Шувалов.

По словам специалиста, погода будет меняться только на севере Архангельской, Мурманской областей и в Ненецком автономном округе.

«Вот здесь время от времени остатки атлантических циклонов, которые бушуют в Норвежском море, будут проникать дальше на восток, здесь и снег может быть,
и температура выше гораздо положенной. В выходные очень тепло будет именно на окраине западной периферии этого антициклона. Я имею ввиду Псковскую область, где будет до +4...+9 °С и Калининградскую область, где температура повысится до +10...+12 °С. То есть очень тёплый клин воздуха выходит на западную часть», — отметил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на конец февраля.

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