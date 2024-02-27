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Синоптик Цыганков рассказал о самом солнечном дне в Москве в конце февраля

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на конец февраля.

«Конец февраля и начало марта у нас очень тёплые, температура соответствует середине марта. Мы находимся в тёплом секторе циклона. 28—29 марта днём +1...+3 °С. Самая холодная ночь, наверное, будет сегодня — на 28 февраля. Нас ждёт -6...-4 °С. Следующая ночь -4...-2 °С. И дальше, 1 и 2 марта, ночью -5...0 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, дневные температуры будут положительными.

«Дневные температуры, соответственно, 28 и 29 февраля +1...+3 °С. 1 и 2 марта 0...+5 °С. И 4 марта +1...+6 °С. Самый солнечный день будет завтра, без осадков. С 1 по 4 марта — облачная погода, местами небольшие осадки. Днём дождь, мокрый снег», — добавил Цыганков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Московской области в ближайшее время.

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