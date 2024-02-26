Синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Подмосковье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Московской области в ближайшее время.

«До среды включительно будет много солнца на небе и -5…-8 °С по области ночью и около 0…+2 °С днём. Это будут максимальные температуры. Никакого намёка на осадки, ветер южный. Он ощутимый, но несильный», — заявил эксперт в эфире «Радио 1».

По его прогнозу, 29 февраля ночью температура воздуха будет около 0 °С, днём ожидается +4 °С. Будет облачно, без осадков.

Как отметил Шувалов, настоящая весна начнётся после 20 марта.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что снег в Москве полностью растает к середине апреля.