Синоптик Ильин: снег в Москве полностью растает к середине апреля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что снег в Москве полностью растает к середине апреля.

«В отдалённых районах столицы снег может продержаться до конца марта. Но уже к 8—12 апреля должен будет сойти полностью», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в преддверии марта погода в столичном регионе ожидается равномерной, без характерных скачков температур и колебаний атмосферного давления.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что в ночь на вторник и среду температуры в столице достигнут -4...-6 °С, по области до -8 °С.

«Осадки маловероятны. До первой половины недели погода без осадков. Начиная с четверга, особенно в пятницу, местами небольшие осадки в виде дождика и мокрого снега», — сообщил он.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.