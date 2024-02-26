Синоптик Старков спрогнозировал оттепельную погоду в Москве в ближайшие дни

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По словам специалиста, в юго-восточной части Европейской России продолжит господствовать мощный малоподвижный антициклон, тогда как с запада будет распространяться тёплый и влажный воздух из Атлантики.

«Сочетание холодного континентального антициклона и воздуха из Атлантики обеспечит преобладание облачной, влажной, оттепельной и вместе с тем ветреной погоды. Температурный фон на 4—6 °С превысит климатическую норму. Если говорить о конкретных значениях, то по ночам будет слегка подмораживать до -3...-5 °С, по области даже до -7 °С. А днём воздух будет прогреваться до +2...+4 °С. В отдельные дни будет проглядывать солнце, как, например, во вторник-среду. В другие дни будут выпадать небольшие остатки, в том числе и переохлаждённые в виде замерзающего дождя», — рассказал Старков.

Он добавил, что атмосферное давление будет высоким, а порывистый ветер не в полной мере позволит насладиться предвесенней оттепелью.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погодных аномалиях на территории России.