Синоптик Шувалов спрогнозировал постепенный приход весны в Москву
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне +1…+3 °С, +2…+4 °С. То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне», — сказал синоптик.
Он также отметил, что до четверга, 29 февраля, будет облачно. Температура ночью -3…-5 °С. Днём 0…+2 °С.
Снег, по словам Шувалова, растает не ранее чем через месяц.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на конец февраля.