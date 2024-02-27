Синоптик Шувалов спрогнозировал постепенный приход весны в Москву

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что столица дважды перевыполнила норму по снегопадам, и спрогнозировал постепенный приход весны в Москву.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне +1…+3 °С, +2…+4 °С. То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне», — сказал синоптик.

Он также отметил, что до четверга, 29 февраля, будет облачно. Температура ночью -3…-5 °С. Днём 0…+2 °С.

Снег, по словам Шувалова, растает не ранее чем через месяц.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на конец февраля.