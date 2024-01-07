«Постепенно уйдём от аномалии»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в первую рабочую неделю января

В Москве первая рабочая неделя после праздников пройдёт на фоне изменения погоды от аномально холодных значений к более привычной для этого времени года температуре, заявили синоптики в беседе с RT. Как полагают эксперты, начало недели будет по-прежнему холодным, но позднее наметится потепление, которое будет сопровождаться снегопадами.

Опрошенные RT синоптики полагают, что в ближайшей перспективе в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, но будут заметны тенденции по возвращению температуры к более привычным для этого времени года значениям. При этом начало предстоящей недели останется холодным.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что на ближайшее время в Центральной России сохранится отрицательная погодная аномалия с температурой на 8—12 °С ниже нормы.

По его словам, предстоящая ночь в столице будет холодная, температура составит -25...-27 °С, осадков не ожидается.

«В понедельник, 8 января, будет немножко теплее, чем сегодня: -16...-18 °С днём. Столько же будет ночью с понедельника на вторник. На работу пойдём при температуре -18 °С. Днём -5...-7 °С, облачно, небольшой снег. В ночь на 10 января метель. В четверг, 11 января, будет в пределах -5 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, в пятницу и субботу будет прохладнее, днём температура ожидается в районе -14 °С.

РИА Новости

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец полагает, что на следующей неделе будет заметен постепенный уход от погодных аномалий последнего времени.

«Следующая неделя будет по-январски зимняя, будут и морозы, и снегопады. Мы постепенно уйдём от аномалии, от стужи. Если по порядку, то понедельник будет аномально холодным. Воздух охладится до -23 °С, -22…-27 °С в Подмосковье», — сказал он.

Во вторник, продолжил Тишковец, ожидается кратковременный снег. Температура ночью составит -10…-15 °С, днём -6…-11 °С. В среду будут снегопады, ночная температура будет на уровне -2…-7 °С, днём ожидается -6…-11 °С. В четверг будет тёплый погодный фронт, который принесёт снегопады и метели, днём ожидается -1…-6 °С.

Тишковец заявил, что ночью в пятницу будет -12…-17 °С, днём ожидается солнечная погода без осадков в диапазоне -10… -15 °С. В ночь на субботу будет -17…-22 °С, днём — метель и -5…-10 °С.

«Мы вернёмся в рамки климатического русла после неустойчивого температурного фона. Снежный покров вырастет на 5—10 см», — заключил синоптик.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал, что в начале новогодних праздников, 3—4 января, были зафиксированы самые низкие ночные температуры за семь лет наблюдений. Вместе с тем синоптик высказал мнение, что на этом моменте сильные морозы достигли своей кульминации.

Также по теме Метеоролог: две ночи подряд в Москве отмечается самая низкая температура за семь лет Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие дни.

«Арктический антициклон начал разрушаться, и морозы теперь пойдут на спад. Правда, процесс потепления будет очень медленным. Ночная температура постепенно уйдёт от -25 °С, а дневной прогрев также постепенно начнёт превышать 20-градусную отметку. Несмотря на плавное повышение, температурный фон в предстоящие дни останется на 12—15 градусов ниже климатической нормы», — отметил метеоролог.

По его мнению, возвращение температуры в рамки климатической нормы произойдёт только в первые рабочие дни наступившего года.

Между тем в ряде других российских регионов сохраняются прогнозы на аномально низкие температуры. Региональные управления МЧС Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областей предупредили об аномально холодной погоде 8 и 9 января.

В частности, управление МЧС по Липецкой области сообщило, что в эти дни ожидается -18… -22 °С, что на 11—15 °С ниже средних многолетних значений.

В свою очередь, управление МЧС по Орловской области прогнозирует среднесуточную температуру в районе -15… -20 °С, что на 8—13 °С ниже средних многолетних значений.