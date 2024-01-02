Жители нескольких регионов России 2 января увидели в небе эффект гало

Жители нескольких регионов России 2 января увидели в небе эффект гало — оптическое явление, которое возникает при рассеянии света на ледяных кристаллах перистых облаков и туманов.

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Как напоминает РИА Новости, в Подмосковье температура опустилась до -19 °C. Пользователи соцсетей публикуют фотографии с гало из Нижегородской области, Ярославля и Кирово-Чепецка (Кировская область), ещё одно фото сделали в Тюмени.