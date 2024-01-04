Метеоролог: две ночи подряд в Москве отмечается самая низкая температура за семь лет

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие дни.

Специалист отметил, что в Москве продолжается сильный мороз.

«Две ночи подряд отмечается самая низкая температура за семь лет. Рано утром 4 января минимальный термометр показал -27 °С, это произошло на метеорологической станции ВДНХ. Последний раз столь низкое значение в эту дату наблюдалось почти полвека назад — в 1982 году», — рассказал Старков.

Однако, по его словам, сильные морозы достигли своей кульминации.

«Арктический антициклон начал разрушаться, и морозы теперь пойдут на спад. Правда, процесс потепления будет очень медленным. Ночная температура постепенно уйдёт от -25 °С, а дневной прогрев также постепенно начнёт превышать 20-градусную отметку. Несмотря на плавное повышение, температурный фон в предстоящие дни останется на 12—15 градусов ниже климатической нормы», — добавил метеоролог.

Он также обратил особое внимание на то, что одновременно с ослаблением морозов изменится характер погоды.

«В частности, в субботу пройдёт первый в этом сезоне снег. Ну а возвращение температуры в рамки климатической нормы произойдёт только в первые рабочие дни наступившего года», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной.