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Синоптик Шувалов: первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в праздничную неделю.
Синоптик Шувалов: первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной
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По словам специалиста, на неделе можно ждать усиления морозов.

«Циклон, который скользит к югу, убежит дальше на восток, и погода станет более малооблачной. Естественно, морозы начнут усиливаться, особенно в ночные часы. Температура будет уже приближаться от -20 к -30 °С», — рассказал Шувалов.

Синоптик также отметил, что ситуация с высоким давлением продлится до 4 января.

«Среда и четверг — наиболее морозная часть похолодания. Затем с юга опять поднимется циклон. Он, конечно, заденет исключительно своей облачной зоной. Может быть, на крайнем юге Московской области пройдёт небольшой снег. Морозы ослабеют до -16...-21 °С. То есть очень холодная, крайне холодная первая пятидневка в Москве и Подмосковье», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о похолодании до -25 °С 3 января в Москве.

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