Синоптик Цыганков предупредил о похолодании до -25 °С 3 января в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в первые дни новогодних праздников в столице.

По словам специалиста, стоящий над Москвой циклон будет уходить на восток. К вечеру и в ночь на 1 января столица окажется в более холодной воздушной массе.

«По прогнозу, сегодня на день температура даётся 0...+2 °С, облачно, снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 6—11 м/с. К вечеру, часам к шести, будет -3...-4 °С, к полуночи уже -6...-8 °С, а в ночь на 1 января -11...-13 °С. 1 января облачно с прояснениями, небольшой снег, температура -11...-13 °С», — рассказал Цыганков.

Синоптик предупредил, что в дальнейшем ожидается похолодание.

«Мы будем в тылу циклона, соответственно, холод из Коми, Вологды и Ярославля подойдёт к нам. 2 января -17...-19 °С ночью и днём. 3 января давление вырастет, с прояснениями, без осадков. Температура -20...-25 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин составил подробный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве.