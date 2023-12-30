Синоптик Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT составил подробный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве.

«Завтра в течение дня около 0 °С, к вечеру начнётся понижение, переход через 0 °С и к 21:00 в Москве от -3...-5 °С. В новогоднюю ночь -7...-10 °С. Далее продолжится похолодание и к утру -13...-16 °С. Днём температура такая же», — поделился он.

Синоптик уточнил, что ожидается небольшой снег вечером 31 декабря и в ночь на 1 января. Далее, по его прогнозу, снега не ожидается.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.