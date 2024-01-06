Синоптик Шувалов рассказал о погодных аномалиях в России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в России.

По словам синоптика, самая необычная погода — в Сибири.

«В Новосибирске — -4 °С. Вот эти скачки от -20 до 0 °С будут продолжаться ещё дважды или трижды. Метания от тепла к холоду. Что касается аномалий, то они смещаются к Волге, Татарстану. Именно там низкие температуры. В основном от Самары до Казани и ближе к Уралу — там -30 °С ночью и днём -20 °С», — рассказал он.

Шувалов отметил, что сильно похолодает в центральных областях России в рождественскую ночь.

«В Подмосковье может опуститься температура до -26 °С», — уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозное Рождество в Москве.