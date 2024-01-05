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Синоптик Вильфанд спрогнозировал морозное Рождество в Москве

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Анастасия Белоусова
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал морозное Рождество в Москве
  • РИА Новости

По словам синоптика, сейчас температура очень суровая, что связано с вторжением холодных арктических масс.

«Самые низкие температуры были 3—5 января — на 17—19 °С ниже нормы. По климатическим характеристикам погода соответствует январю, но не московскому, а январю на Ямале. Завтра температура несколько повысится — до -15...-16 °С.. А в Рождество будет -23...-25 °С, по области до -28 °С. В понедельник ночью -24...-26 °С, днём -17...-19 °С. И только в первый рабочий день начнётся постепенное повышение нормы. Ночью -15...-20 °С, днём -3...-7 °С», — поделился он.

Ранее в Финляндии был установлен температурный рекорд XXI века, температура достигла -44,3 °С. 

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