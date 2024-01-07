Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве и регионах

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и регионах на следующей неделе.

По его словам, над Россией сейчас три погодные аномалии.

«У нас над европейской частью большая отрицательная аномалия. Минск, Москва, Казань и Волгоград — вся территория холодная, температура на 8—12 °С ниже нормы. Положительная аномалия: Омск, Новосибирск, Казахстан. Там на 8—12 °С выше нормы. Ещё одна отрицательная аномалия на Дальнем Востоке: Якутск, Магадан, Камчатка. Там тоже на 8 °С ниже нормы», — уточнил Цыганков.

Синоптик добавил, что в Москве сегодня, 7 января, выросло давление до 756 мм ртутного столба.

«Днём ожидается в пределах -19...-23 °С. Следующая ночь будет холодная -25...-27 °С, без осадков. В понедельник, 8 января, будет немножко теплее, чем сегодня: -16...-18 °С днём. Столько же будет ночью с понедельника на вторник. На работу пойдём при температуре -18 °С. Днём -5...-7 °С, облачно, небольшой снег. В ночь на 10 января — метель. В четверг, 11 января, температура будет в пределах -5 °С. В пятницу и субботу будет прохладнее, нас ждёт -14 °С днём», — поделился собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погодных аномалиях в России.