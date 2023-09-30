«Москвичи почувствуют перемену»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в первую неделю октября

Октябрь в столичном регионе начнётся с очень тёплой погоды, температура будет выше нормы примерно на четыре градуса, заявили синоптики в беседе с RT. Комментируя погоду на предстоящей неделе, эксперты отметили, что в среду воздух может вновь прогреться до +20 °С, однако позднее днём будет до +14 °С. Существенных осадков в течение всей предстоящей недели не ожидается.

Синоптики в беседе RT рассказали, что на первой октябрьской неделе в столичном регионе ожидается приход осенней погоды, однако дневные температуры зачастую будут держаться выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первый день октября погода в столичном регионе существенно изменится.

«Воздушные массы будут перемещаться уже с запада, а не юго-запада, и будут более насыщены влагой. Завтра ожидается небольшой дождик. Температура понизится примерно на три-четыре градуса», — сказал синоптик в беседе с RT.

В воскресенье, по его словам, температурный фон будет находиться на отметке около +17 °С на фоне +21...+23 °С в предшествующие несколько дней.

«Поэтому москвичи почувствуют перемену и будет казаться, что похолодало. На самом деле октябрь начнётся с очень тёплой погоды и температура будет выше нормы на четыре градуса с воскресенья по вторник», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что существенных осадков в течение всей предстоящей недели не ожидается. Кроме того, в среду, 4 октября, к центру европейской части России будет приближаться циклон, Москва окажется на его восточной периферии. Из-за этого явления на один день воздушный поток станет очень тёплым, температура повысится до +15...+20 °С.

«А вот во второй половине недели температура начнёт понижаться. Ночные температуры, начиная с четверга, +2…+7 °С, а дневные — +10...+14 °С. Такой температурный фон близок к норме», — сказал Вильфанд.

АГН «Москва»

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Синоптик также высказался о рекордных температурных значениях последних дней сентября. По его словам, 29 и 30 сентября показатели были близки к самым высоким зафиксированным показателям.

«Температура +23,3 °С была зафиксирована 29 сентября 1900 года. А для сегодняшнего дня, 30 сентября, в 1899 году. Вчера погода не дотянула 0,1 °С, а сегодня около 1 °С. Но всё равно это говорит о том, что сентябрь заканчивается феноменальной, очень тёплой погодой», — сказал он.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT ранее рассказал, что 1 октября «резко начинается осень».

«В воскресенье пойдёт холодный фронт, похолодание, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер, порывами до 15 м/с. Температура днём — +14…+16 °С», — рассказал Цыганков.

Он также отметил, что прохладно будет и в понедельник, 2 октября.

«Облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью — +4…+9 °С, днём — +13…+18 °С. Во вторник — облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью — +4…+9 °С, днём — +13…+18 °С. В среду давление немного вырастет, переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный. Ночью — +7…+12 °С, днём — +16…+21 °С. В четверг, 5 октября, — переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +7…+12 °С, днём —+10…+15 °С», — спрогнозировал собеседник RT.

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По мнению Цыганкова, по сравнению с сентябрём погода холодная, но в целом температура ожидается «немного выше нормы».

Готовность к отопительному сезону

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова к предстоящему отопительному сезону.

26 сентября в своём Telegram-канале мэр написал, что к тому моменту было проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов.

По его словам, профилактические работы были проведены также на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных, газовых, электрических, водопроводных канализационных сетях, газораспределительных пунктах, трансформаторных и распределительных подстанциях, центрах питания, водозаборных узлах и очистных сооружениях.

Наряду с этим, к работе готовы аварийные бригады и специализированная техника. Также на ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива.

«Существующие резервы мощности позволяют стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов», — заключил Собянин.