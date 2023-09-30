Узнать больше

Синоптик Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду в Москве зимой

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Центральном регионе России ожидается переменчивая зима — сильные холода будут чередоваться с волнами тепла.
Синоптик Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду в Москве зимой
  • РИА Новости

«Помимо общего повышения температуры, климатические изменения характеризуются учащением и ростом интенсивности крайних проявлений погодных процессов», — сказал Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такие погодные явления будут происходить чаще и иметь более контрастный характер.

Вместе с тем Шувалов допустил, что зимой может быть и привычная для жителей погода.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить