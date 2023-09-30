Синоптик Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду в Москве зимой

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Центральном регионе России ожидается переменчивая зима — сильные холода будут чередоваться с волнами тепла.

«Помимо общего повышения температуры, климатические изменения характеризуются учащением и ростом интенсивности крайних проявлений погодных процессов», — сказал Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такие погодные явления будут происходить чаще и иметь более контрастный характер.

Вместе с тем Шувалов допустил, что зимой может быть и привычная для жителей погода.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября.