Синоптик Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду в Москве зимой
- РИА Новости
«Помимо общего повышения температуры, климатические изменения характеризуются учащением и ростом интенсивности крайних проявлений погодных процессов», — сказал Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, такие погодные явления будут происходить чаще и иметь более контрастный характер.
Вместе с тем Шувалов допустил, что зимой может быть и привычная для жителей погода.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае предупредили о высокой пожароопасности с 1 октября.