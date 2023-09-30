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Синоптик Вильфанд: октябрь в Москве начнётся с очень тёплой погоды

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.
Синоптик Вильфанд: октябрь в Москве начнётся с очень тёплой погоды
  • РИА Новости

По словам специалиста, в воскресенье, первый день октября, погода существенно изменится.

«Воздушные массы будут перемещаться уже с запада, а не юго-запада, и будут более насыщены влагой. Завтра ожидается небольшой дождик. Температура понизится примерно на три-четыре градуса. Температурный фон в воскресенье +17 °С. А сейчас-то +21...+22 °С, а вчера было +23 °С, поэтому москвичи почувствуют перемену и будет казаться, что похолодало», — рассказадл Вильфанд.

Но на самом деле, отметил он, октябрь начнётся с очень тёплой погоды.

«Температура будет выше нормы на четыре градуса с воскресенья по вторник. Существенных осадков на неделе не ожидается. В среду к центру Европейской России будет приближаться циклон и Москва окажется на его восточной периферии. Из-за чего на один день воздушный поток станет очень тёплым и температура повысится до +15...+20 °С. А вот во второй половине недели температура начнёт понижаться. Ночные температуры, начиная с четверга, +2…+7 °С, а дневные +10...+14 °С. Такой температурный фон близок к норме», — заключил синоптик.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.

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