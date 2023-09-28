Метеоролог Тишковец объявил об окончании бабьего лета в столичном регионе 1 октября

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.

«Сегодня воздух у нас прогреется до +19…+24 °С. Это норма, близкая к июньским или августовским показателям. Но на пик бабье лето выйдет в пятницу, когда в дневные часы будет +20…+25 °С, а это претензия на рекорд 123-летней давности, когда в Москве было +23,3 °С в 1900 году», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в субботу, 30 сентября, по-прежнему будет солнечно, но облаков станет больше. Днём +19...+24 °С.

В воскресенье, 1 октября, ожидается облачная погода, после полудня — ливневые дожди. Температура воздуха составит +13...+18 °С в дневное время.

Со своей стороны, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с сайтом «Москва 24» напомнил, что в 2022 году климатическая осень пришла в столицу 1 сентября, а в 2023 году её наступление задержалось на месяц.

«Весь сентябрь у нас бабье лето, тепло. Последние дни месяца тоже будут комфортными», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.