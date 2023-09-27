Синоптик Леус спрогнозировал резкое похолодание в Москве к концу недели
В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что понижение температуры прогнозируется в течение всей первой недели октября. В среднем днём ожидается +9...+14 °С.
Как отметил Леус, это похолодание не будет считаться отклонением от климатической нормы. Температура воздуха, наоборот, окажется на два — три градуса выше средних значений для октября.
С 8—9 октября по 11—12 октября вероятно похолодание до +4 °С и первый снег.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО режим повышенной пожарной опасности введён до 2 октября.