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Синоптик Леус спрогнозировал резкое похолодание в Москве к концу недели

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что понижение температуры прогнозируется в течение всей первой недели октября. В среднем днём ожидается +9...+14 °С.

Как отметил Леус, это похолодание не будет считаться отклонением от климатической нормы. Температура воздуха, наоборот, окажется на два — три градуса выше средних значений для октября.

С 8—9 октября по 11—12 октября вероятно похолодание до +4 °С и первый снег.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО режим повышенной пожарной опасности введён до 2 октября.

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